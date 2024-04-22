Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)

Події 19:39   22.04.2024
Олена Нагорна
Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)

У мережі опублікували фото та відео наслідків “прильоту” по телевізійній вежі у Харкові 22 квітня. 

Вибух у Харкові пролунав о 16:37Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Спостерігаються перебої із сигналом цифрового телебачення. Громадян просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарили ракетою Х-59, повідомили в облпрокуратурі.

На відео, яке поширилося у соцмережах, потрапив момент удару.

А також наслідки “прильоту”.

 

Фото, відео: соцмережі

Нагадаємо, що телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові 6 березня 2022 року бомбардував ворожий літак Су-34. Винищувач був знищений військовими Нацгвардії, пілот катапультувався та був затриманий українськими захисниками. Військового з Красноярського краю РФ 2 березня 2023 року Дзержинський райсуд засудив до 12 років позбавлення волі за «порушення законів та звичаїв війни». Згодом його було звільнено від відбування покарання у зв’язку з рішенням про передачу для обміну як військовополоненого.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)
Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)
22.04.2024, 19:39
Іржаві буржуйки поставили захисникам Харківщини: на них “наварили” 2,5 млн грн
Іржаві буржуйки поставили захисникам Харківщини: на них “наварили” 2,5 млн грн
22.04.2024, 19:06
Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарила Х-59 – прокуратура
Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарила Х-59 – прокуратура
22.04.2024, 18:42
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Головні новини 22.04: удар по телеінфраструктурі в Харкові, влучання в області
Головні новини 22.04: удар по телеінфраструктурі в Харкові, влучання в області
22.04.2024, 20:09
Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
22.04.2024, 17:11

Новини за темою:

17:43
Радіовежі й українське мовлення відновлюють на Харківщині – Синєгубов
22:05
Пілот, який скинув 8 авіабомб на Харків, не понесе покарання. Його обміняють

Ви читали новину: «Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мережі опублікували фото та відео наслідків “прильоту” по телевізійній вежі у Харкові 22 квітня".