Наслідки авіаудару РФ по телевежі в Харкові (фото, відео)

У мережі опублікували фото та відео наслідків “прильоту” по телевізійній вежі у Харкові 22 квітня.

Вибух у Харкові пролунав о 16:37. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Спостерігаються перебої із сигналом цифрового телебачення. Громадян просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарили ракетою Х-59, повідомили в облпрокуратурі.

На відео, яке поширилося у соцмережах, потрапив момент удару.

А також наслідки “прильоту”.

Фото, відео: соцмережі

Нагадаємо, що телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові 6 березня 2022 року бомбардував ворожий літак Су-34. Винищувач був знищений військовими Нацгвардії, пілот катапультувався та був затриманий українськими захисниками. Військового з Красноярського краю РФ 2 березня 2023 року Дзержинський райсуд засудив до 12 років позбавлення волі за «порушення законів та звичаїв війни». Згодом його було звільнено від відбування покарання у зв’язку з рішенням про передачу для обміну як військовополоненого.