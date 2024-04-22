Последствия авиаудара РФ по телевышке в Харькове (фото, видео)
В сети опубликовали фото и видео последствий «прилета» по телевизионной вышке в Харькове 22 апреля.
Взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. Наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. Граждан просят доверять только официальным источникам информации.
Предварительно, по телеинфраструктуре в Харькове ударили ракетой Х-59, сообщили в облпрокуратуре.
На видео, которое распространилось в соцсетях, попал момент удара.
А также последствия «прилета».
Фото, видео: соцсети
Напомним, что телевышку на улице Деревянко в Харькове 6 марта 2022 года бомбардировал вражеский самолет Су-34. Истребитель был уничтожен военными Нацгвардии, пилот катапультировался и в дальнейшем был задержан украинскими защитниками. Военного из Красноярского края РФ 2 марта 2023 года Дзержинский райсуд приговорил к 12 годам лишения свободы за «нарушение законов и обычаев войны». Впоследствии он был освобожден от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: телевышка, телеинфраструктура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сети опубликовали фото и видео последствий «прилета» по телевизионной вышке в Харькове 22 апреля".