Последствия авиаудара РФ по телевышке в Харькове (фото, видео)

В сети опубликовали фото и видео последствий «прилета» по телевизионной вышке в Харькове 22 апреля.

Взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. Наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. Граждан просят доверять только официальным источникам информации.

Предварительно, по телеинфраструктуре в Харькове ударили ракетой Х-59, сообщили в облпрокуратуре.

На видео, которое распространилось в соцсетях, попал момент удара.

А также последствия «прилета».

Фото, видео: соцсети

Напомним, что телевышку на улице Деревянко в Харькове 6 марта 2022 года бомбардировал вражеский самолет Су-34. Истребитель был уничтожен военными Нацгвардии, пилот катапультировался и в дальнейшем был задержан украинскими защитниками. Военного из Красноярского края РФ 2 марта 2023 года Дзержинский райсуд приговорил к 12 годам лишения свободы за «нарушение законов и обычаев войны». Впоследствии он был освобожден от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного.