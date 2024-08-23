Тіла двох загиблих жінок вилучили з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині
У Козачій Лопані завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала під ударами росіян з артилерії та FPV-дронами по поліціянтах, рятувальниках та місцевих жителях, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
З-під завалів вилучили тіла двох жінок – 43-річної та 61-річної. Обидві – жительки Козачої Лопані. Тіла передадуть родинам загиблих для організації поховань, розповів Задоренко.
«На третій день розбору завалів росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події. Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби. Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих», – зазначив Задоренко.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області. 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 20:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Козачій Лопані завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала під ударами росіян з артилерії та FPV-дронами по поліціянтах, рятувальниках та місцевих жителях, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".