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Тіла двох загиблих жінок вилучили з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині

Події 20:54   23.08.2024
Оксана Якушко
Тіла двох загиблих жінок вилучили з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині

У Козачій Лопані завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала під ударами росіян з артилерії та FPV-дронами по поліціянтах, рятувальниках та місцевих жителях, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

З-під завалів вилучили тіла двох жінок – 43-річної та 61-річної. Обидві – жительки Козачої Лопані. Тіла передадуть родинам загиблих для організації поховань, розповів Задоренко.

«На третій день розбору завалів росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події. Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби. Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих», – зазначив Задоренко.

Фото: В’ячеслав Задоренко / Телеграм
Фото: В’ячеслав Задоренко / Телеграм

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області. 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані.

Читайте також: Тіла двох жінок знайшли під завалами у Козачій Лопані на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 20:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Козачій Лопані завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала під ударами росіян з артилерії та FPV-дронами по поліціянтах, рятувальниках та місцевих жителях, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".