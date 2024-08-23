Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
В Казачьей Лопани завершили поисково-спасательную операцию, которая продолжалась под ударами россиян из артиллерии и FPV-дронами по полицейским, спасателям и местным жителям, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Из-под завалов изъяли тела двух женщин – 43-летней и 61-летней. Обе – жительницы Казачьей Лопани. Тела передадут семьям погибших для организации похорон, рассказал Задоренко.
«На третий день разбора завалов россияне наносили удары с артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, работавшим на месте происшествия. Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы. Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших», — отметил Задоренко.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области. 56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, жінки, женщины, завали, загиблі, Козачья Лопань, погибшие, разбор, тела;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 20:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани завершили поисково-спасательную операцию, которая продолжалась под ударами россиян из артиллерии и FPV-дронами по полицейским, спасателям и местным жителям, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".