Live
  • Пт 23.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине

Происшествия 20:54   23.08.2024
Оксана Якушко
Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине Фото: Вячеслав Задоренко / Телеграмм

В Казачьей Лопани завершили поисково-спасательную операцию, которая продолжалась под ударами россиян из артиллерии и FPV-дронами по полицейским, спасателям и местным жителям, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Из-под завалов изъяли тела двух женщин – 43-летней и 61-летней. Обе – жительницы Казачьей Лопани. Тела передадут семьям погибших для организации похорон, рассказал Задоренко.

«На третий день разбора завалов россияне наносили удары с артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, работавшим на месте происшествия. Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы. Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших», — отметил Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко / Телеграмм
Фото: Вячеслав Задоренко / Телеграмм
Фото: Вячеслав Задоренко / Телеграмм
Фото: Вячеслав Задоренко / Телеграмм

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области. 56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани.

Читайте также: Тела двух женщин нашли под завалами в Казачьей Лопани на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)
День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)
23.08.2024, 13:41
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа
23.08.2024, 15:21
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
22.08.2024, 17:02
За прорыв РФ на Харьковщине преследуют ВСУ, а не коррупционеров – СМИ
За прорыв РФ на Харьковщине преследуют ВСУ, а не коррупционеров – СМИ
23.08.2024, 19:28
Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
23.08.2024, 20:54

Новости по теме:

22:17
Тела двух женщин нашли под завалами в Казачьей Лопани на Харьковщине (видео)
22:00
Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов
18:50
56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
17:15
Под завалами поссовета в Казачьей Лопани — минимум три женщины — Задоренко
13:28
Казачья Лопань — вновь под ударом: под завалами поссовета могут быть люди

Вы читали новость: «Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани завершили поисково-спасательную операцию, которая продолжалась под ударами россиян из артиллерии и FPV-дронами по полицейским, спасателям и местным жителям, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".