Тела 2 погибших женщин достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине

В Казачьей Лопани завершили поисково-спасательную операцию, которая продолжалась под ударами россиян из артиллерии и FPV-дронами по полицейским, спасателям и местным жителям, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Из-под завалов изъяли тела двух женщин – 43-летней и 61-летней. Обе – жительницы Казачьей Лопани. Тела передадут семьям погибших для организации похорон, рассказал Задоренко.

«На третий день разбора завалов россияне наносили удары с артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, работавшим на месте происшествия. Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы. Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших», — отметил Задоренко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области. 56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани.