Новини Харкова — головне за 14 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:47

Вночі над Харківщиною кружляли «шахеди», були пуски КАБів

Про присутність ворожих ударних БпЛА в регіоні повідомляли в Повітряних силах ЗСУ ще з вечора, о 19:06.

О 22:06 у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ на Харківщину.

Відбій пролунав в регіоні о 01:21. Тривога звучала вже за годину, о 02:28 – знову через «шахеди». Тоді вони летіли курсом на Харків.

Відбій пролунав о 05:37. Тривога знову звучала о 06:33. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації. Станом на 06:47 тривога актуальна.