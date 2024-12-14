Новини Харкова — головне за 14 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:47
Вночі над Харківщиною кружляли «шахеди», були пуски КАБів
Про присутність ворожих ударних БпЛА в регіоні повідомляли в Повітряних силах ЗСУ ще з вечора, о 19:06.
О 22:06 у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ на Харківщину.
Відбій пролунав в регіоні о 01:21. Тривога звучала вже за годину, о 02:28 – знову через «шахеди». Тоді вони летіли курсом на Харків.
Відбій пролунав о 05:37. Тривога знову звучала о 06:33. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації. Станом на 06:47 тривога актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: воздушная тревога, ЗСУ, новини, Харків, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 06:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".