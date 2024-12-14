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Новини Харкова — головне за 14 грудня: як минула ніч

Події 06:47   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 14 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:47

Вночі над Харківщиною кружляли «шахеди», були пуски КАБів

Про присутність ворожих ударних БпЛА в регіоні повідомляли в Повітряних силах ЗСУ ще з вечора, о 19:06.

О 22:06 у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ на Харківщину.

Відбій пролунав в регіоні о 01:21. Тривога звучала вже за годину, о 02:28 – знову через «шахеди». Тоді вони летіли курсом на Харків.

Відбій пролунав о 05:37. Тривога знову звучала о 06:33. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації. Станом на 06:47 тривога актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 06:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".