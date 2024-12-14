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Новости Харькова — главное за 14 декабря: как прошла ночь

Общество 06:47   14.12.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 14 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:47

Ночью над Харьковщиной кружили «Шахеды», были пуски КАБов

О присутствии вражеских ударных БпЛА в регионе сообщали в Воздушных силах ВСУ еще с вечера, в 19:06.

В 22:06 в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБ на Харьковщину.

Отбой раздался в регионе в 01:21. Тревога звучала уже через час, в 02:28 – снова из-за «Шахедов». Тогда они летели курсом на Харьков.

Отбой раздался в 05:37. Тревога снова звучала в 06:33. В ВС ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации. По состоянию на 06:47 тревога актуальна.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 06:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".