Новости Харькова — главное за 14 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:47
Ночью над Харьковщиной кружили «Шахеды», были пуски КАБов
О присутствии вражеских ударных БпЛА в регионе сообщали в Воздушных силах ВСУ еще с вечера, в 19:06.
В 22:06 в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБ на Харьковщину.
Отбой раздался в регионе в 01:21. Тревога звучала уже через час, в 02:28 – снова из-за «Шахедов». Тогда они летели курсом на Харьков.
Отбой раздался в 05:37. Тревога снова звучала в 06:33. В ВС ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации. По состоянию на 06:47 тревога актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, ВСУ, новости, Харьков, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 06:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".