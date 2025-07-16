У Харків іде гроза, буде шквальний вітер: прогноз погоди на 17 липня
Завтра, 17 липня, в Харкові та області знову буде небезпечна погода. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував штормове попередження.
За прогнозом метеорологів, штормити розпочне в середині дня. Вночі в Харкові та області опадів не прогнозують, вдень – короткочасний дощ, гроза та шквал. Синоптики очікують, що швидкість вітру подекуди сягатиме 15-20 м/с.
При цьому радикально не похолодає.
Температура повітря вночі в Харкові: 19 – 21°, вдень 29 – 31°. В області: вночі 18 – 23°, вдень 27 – 32°.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківська область вже пережила серйозну бурю. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, коли сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Пізніше в мерії підрахували: у Харкові впало майже 1,2 тисячі дерев та стільки ж гілок. Увечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – всім жителям повернули світло.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: гроза, погода, прогноз, ураган, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, шквал;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 17 липня, в Харкові та області знову буде небезпечна погода. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував штормове попередження".