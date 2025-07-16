Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля

Погода 20:00   16.07.2025
Оксана Горун
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля

Завтра, 17 июля, в Харькове и области вновь будет опасная погода. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал штормовое предупреждение.

По прогнозу метеорологов, штормить начнет в середине дня. Ночью в Харькове и области осадков не прогнозируют, днем — кратковременный дождь, гроза и шквал. Синоптики ожидают, что скорость ветра местами будет достигать 15-20 м/с.

При этом радикально не похолодает.

Температура воздуха ночью в Харькове: 19 – 21°, днем 29 – 31°. В области: ночью 18 – 23°, днем 27 – 32°.

Напомним, вечером 12 июля Харьковская область уже пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий урагана — всем жителям вернули свет.

Читайте также: Рекордная жара в Харькове: что советуют медики и полиция

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
16.07.2025, 18:21
Зеленский сообщил, что ждет Шмыгаля и Сметанина, Арахамия назвал состав КМУ
Зеленский сообщил, что ждет Шмыгаля и Сметанина, Арахамия назвал состав КМУ
16.07.2025, 20:19
КАБом ударили по магазину «Аврора» в Доброполье: есть жертвы и раненые
КАБом ударили по магазину «Аврора» в Доброполье: есть жертвы и раненые
16.07.2025, 19:20
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
16.07.2025, 11:40
Пока мать спала: ребенка в Харькове спасли от падения из окна патрульные 📹
Пока мать спала: ребенка в Харькове спасли от падения из окна патрульные 📹
16.07.2025, 19:01
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
15.07.2025, 13:46

Новости по теме:

09:01
Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области
20:58
Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля
14:10
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
14:20
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
14:46
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы

Вы читали новость: «В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 17 июля, в Харькове и области вновь будет опасная погода. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал штормовое предупреждение".