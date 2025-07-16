В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля

Завтра, 17 июля, в Харькове и области вновь будет опасная погода. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал штормовое предупреждение.

По прогнозу метеорологов, штормить начнет в середине дня. Ночью в Харькове и области осадков не прогнозируют, днем — кратковременный дождь, гроза и шквал. Синоптики ожидают, что скорость ветра местами будет достигать 15-20 м/с.

При этом радикально не похолодает.

Температура воздуха ночью в Харькове: 19 – 21°, днем 29 – 31°. В области: ночью 18 – 23°, днем 27 – 32°.

Напомним, вечером 12 июля Харьковская область уже пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий урагана — всем жителям вернули свет.