Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:23

Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, за добу на Харківщині було 35 пожеж.

Чотири загоряння почалися внаслідок російських обстрілів.

“Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у природних екосистемах Ізюмського району, зокрема дві лісових загальною площею 9 га. Ще одна пожежа сталася у с. Малий Бурлук Куп’янського району, де горіла суха трава на площі 2,8 га. У сел. Борова горів приватний будинок на площі 40 метрів квадратних”, – уточнили рятувальники.

Усього ж за добу у природних екосистемах ліквідували 21 пожежу. Ще п’ять загорянь досі намагаються загасити співробітники ДСНС.

“31 серпня о 18:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства у Індустріальному районі міста Харкова. Горіло обладнання, облицювання та дах цеху на площі 900 м. кв. О 19:19 пожежу локалізовано, а о 20:30 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється”, – додали рятувальники.

07:15

Ймовірного вбивцю ексголови ВРУ Андрія Парубія затримали – що відомо

Інформація про те, що підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія упіймали, з’явилася в ніч проти 1 вересня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримали вночі на Хмельниччині. Він наголосив: поки що не розкриватимуть багато деталей.

“Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції”, – написав Клименко.

Затримання також прокоментував і президент Володимир Зеленський.

“Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства”, – додав глава держави.