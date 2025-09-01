Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:23
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине было 35 пожаров.
Четыре возгорания начались в результате российских обстрелов.
«Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, зафиксированы в природных экосистемах Изюмского района, в том числе – два лесных, общей площадью 9 гектаров. Еще один пожар произошел в с. Малый Бурлук Купянского района, где горела сухая трава на площади 2,8 гектара. В пос. Боровая горел частный дом на площади 40 квадратов», – уточнили спасатели.
Всего же за сутки в природных экосистемах ликвидировали 21 пожар. Еще пять возгораний до сих пор пытаются потушить сотрудники ГСЧС.
«31 августа в 18:40 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия в Индустриальном районе города Харькова. Горело оборудование, облицовка и крыша цеха на площади 900 кв. В 19:19 пожар локализован, а в 20:30 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.
07:15
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия поймали, появилась в ночь на 1 сентября.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятного стрелка задержали ночью в Хмельницкой области. Он акцентировал: пока что не будут раскрывать много деталей.
«Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и работники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции», – написал Клименко.
Задержание также прокомментировал президент Владимир Зеленский.
«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», – добавил глава государства.
