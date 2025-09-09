Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

Новини Харкова — головне за 9 вересня: як минула ніч

Україна 07:08   09.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Тривога на Харківщині лунала цілу ніч – причини

Напередодні о 23:40 у Харкові та області оголосили тривогу. За даними Повітряних сил ЗСУ, на кордоні з’явилися російські БпЛА.

Після опівночі над регіоном почали кружляти нові групи безпілотників. Цього разу їхній курс був на південь.

Під ранок о 04:12 додалася ще й загроза авіаударів. Основна небезпека виникла для прифронтових регіонів.

Станом на 07:07 тривога на Харківщині все ще продовжується.

Читайте також: Сьогодні 9 вересня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
