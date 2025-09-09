Новости Харькова — главное за 9 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Тревога на Харьковщине звучала целую ночь – причины

Накануне в 23:40 в Харькове и области объявили тревогу. По данным Воздушных сил ВСУ, на границе появились российские БпЛА.

После полуночи над регионом начали кружить новые группы беспилотников. На этот раз их курс был на юг.

Под утро, в 04:12, добавилась еще и угроза авиаударов. Основная опасность возникла для прифронтовых регионов.

По состоянию на 07:07 тревога на Харьковщине все еще продолжается.