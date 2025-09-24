Ракетний удар у 2023-му: на якому етапі відновлення будинку в Харкові (фото)

У Харкові триває відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка, що постраждав внаслідок ракетного удару на початку жовтня 2023 року.

Внаслідок вибуху були пошкоджені плити перекриття, балкони, тримальні стіни, покрівля, вибиті вікна, повідомили у Харківській міськраді.

«В будинку вже відновили частину перекриттів, тримальних стін, балконів тощо. Зараз будівельники заливають плити перекриття останнього поверху та виконують монтаж кроквяної системи покрівлі», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Там додали, що загальна площа покрівельних робіт становить майже 1,2 тис. кв. м, з яких уже виконано 70%. Паралельно будівельники почали відновлювати фасад.

Надалі планують відремонтувати місця загального користування, вхідні групи, заплановані роботи внутрішнього оздоблення квартир, встановлення нових вікон тощо.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові вранці 6 жовтня. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика. Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі.