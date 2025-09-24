Live
Ракетный удар в 2023-м: на каком этапе восстановления дома в Харькове (фото)

Общество 16:09   24.09.2025
Виктория Яковенко
Ракетный удар в 2023-м: на каком этапе восстановления дома в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжается восстановление дома по улице Георгия Тарасенко, пострадавшего в результате ракетного удара в начале октября 2023 года.

В результате взрыва были повреждены плиты перекрытия, балконы, держательные стены, кровля, выбиты окна, рассказали в Харьковском горсовете.

«В доме уже восстановили часть перекрытий, держательных стен, балконов и т.д. Сейчас строители заливают плиты перекрытия последнего этажа и производят монтаж стропильной системы кровли», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Там добавили, что площадь кровельных работ составляет почти 1,2 тыс. кв. м, из которых уже исполнено 70%. Параллельно строители начали восстанавливать фасад.

В дальнейшем планируют отремонтировать места общего пользования, входные группы, запланированны работы внутренней отделки квартир, установка новых окон и т.д.

дом ремонтируют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом ремонтируют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом ремонтируют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом ремонтируют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове утром 6 октября. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчикаТравмы получил его 11-месячный брат. Также под завалами нашли тело бабушки погибшего мальчика. В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания.

Автор: Виктория Яковенко
