Четверо загиблих у Харкові, ДТП з депутатом, рекорд – підсумки 24 листопада

Напередодні ввечері росіяни атакували Харків 15 БпЛА – чотири людини загинули та ще 18 постраждали. У ДТП загинув депутат обласної ради Сергій Федорик. У неділю в Харкові був побитий температурний рекорд. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 24 листопада.

П’ятнадцятьма БпЛА завдали удару російські військові по Харкову після 21:25 23 листопада. Вибухи були у трьох районах: Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів припало по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли сильні пожежі. Там загинули три жінки. У Холодногірському районі БпЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському – минулося без загиблих. Хоча й там «прильоти» були поряд із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєво зруйнована електрична підстанція. Також пошкоджена мережа теплопостачання. Відомо про 18 постраждалих, в яких поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися у лікарні. Усього пошкоджено не менше ніж 45 будівель.

<br />

Чотири ударні БпЛА близько 23:00 вдарили по агрофірмі в селі Кирилівка Чугуївського району. Окупанти вчергове повоювали зі свинями, вбивши понад шістдесят тварин. Внаслідок удару, за даними Нацполіції, сталася пожежа, пошкоджені сараї площею 400 квадратних метрів. У жінки-охоронця, яка була на роботі в момент нальоту, – гостра реакція на стрес.

Про трагічну смерть Сергія Федорика повідомила пресслужба облради. Він входив до фракції «Слуги народу» та працював у комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону. До облради Федорик балотувався від Берестинського району та під час виборчої компанії повідомляв, що має підприємство на Зачепилівщині. Його фермерське господарство зареєстроване в селі Леб’яже. При цьому, за даними руху «Чесно» жив депутат не на Харківщині, а на Дніпропетровщині – в місті Самар (колишньому Новомосковську). Додаткових даних про обставини ДТП, в якому загинув Сергій Федорик, його колеги не надали.

23 листопада у Харкові стало найтеплішим за всі роки спостережень. На термометрах відобразилися 12,2 градуса тепла. Попередній рекорд був рівно на два градуси меншим. Встановила його погода аж у 1962 році. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що й грудень цьогоріч буде теплішим, ніж зазвичай. За прогнозом, середньомісячна температура може скласти 1 градус морозу при кліматичній нормі в -3.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Енергосистема нестабільна: 25 листопада у Харкові знову змінить роботу транспорт

Як вимикатимуть світло у Харкові та області 25 листопада — графік

36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика