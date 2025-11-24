Четверо погибших в Харькове, ДТП с депутатом, рекорд — итоги 24 ноября

Накануне вечером россияне атаковали Харьков 15 БпЛА — четыре человека погибли и еще 18 пострадали. В ДТП погиб депутат областного совета Сергей Федорик. В воскресенье в Харькове был побит температурный рекорд. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 ноября.

Пятнадцатью БпЛА нанесли удар российские военные по Харькову после 21:25 23 ноября. Взрывы были в трех районах: Шевченковском, Салтовском и Холодногорском. В Шевченковском, по данным мэра Игоря Терехова, несколько ударов пришлось по многоквартирному дому. Были попадания по частному сектору. На месте возникли мощные пожары. Там погибли три женщины. В Холодногорском районе БпЛА убил охранника частного предприятия, добавили в областной прокуратуре. В Салтовском — обошлось без погибших. Хотя и там «прилеты» были рядом с домами. Есть поврежденные многоэтажки и коттеджи. Терехов сообщил, что существенно разрушена электрическая подстанция. Также повреждена сеть теплоснабжения. Известно о 18 пострадавших, у которых ранения и острая реакция на стресс. Двое в течение дня оставались в больнице. Всего повреждено не менее 45 зданий.

<br />

Четыре ударных БпЛА около 23:00 нанесли удар по агрофирме в селе Кирилловка Чугуевского района. Оккупанты в очередной раз повоевали со свиньями, убив более 60 животных. В результате удара, по данным Нацполиции, произошел пожар, повреждены сараи площадью 400 квадратных метров. У женщины-охранника, которая была на работе в момент налета, — острая реакция на стресс.

О трагической смерти Сергея Федорика сообщила пресс-служба облсовета. Он входил во фракцию «Слуги народа» и работал в комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития региона. В облсовет Федорик баллотировался от Берестинского района и в ходе избирательной кампании сообщал, что имеет предприятие на Зачепиловщине. Его фермерское хозяйство зарегистрировано в селе Лебяжье. При этом, по данным движения «Честно», депутат жил не в Харьковской области, а в Днепропетровской – в городе Самар (бывшем Новомосковске). Дополнительных данных об обстоятельствах ДТП, в котором погиб Сергей Федорик, его коллеги не предоставили.

23 ноября в Харькове стало самым теплым за все годы наблюдений. На термометрах отобразились 12,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд был ровно на два градуса меньше. Установила его погода аж в 1962 году. В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что и декабрь в этом году будет теплее, чем обычно. По прогнозу, среднемесячная температура может составить 1 градус мороза при климатической норме в -3.

