Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ, атаки РФ
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:29
Шість на Куп’янщині та стільки ж – на півночі: Генштаб про бої в регіоні
Вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Вовчанська.
Стільки ж атак РФ зафіксували і на Куп’янському напрямку. ЗСУ відбили штурми ворога біля Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.
07:32
Росіяни заявили про окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
В Інституті вивчення війни (ISW) передають: росіяни стверджують, що повністю захопили Вовчанськ. Проте підтвердити цю інформацію наразі аналітики не можуть.
Так часом автори проєкту Deep State таки зафіксували незначне просування ЗС РФ у Вовчанську. Але про повну втрату контролю над містом також поки не йдеться.
“Відео, опубліковані 24 і 25 листопада, показують, як українські військовослужбовці завдають ударів по російських позиціях у лісистій місцевості вздовж автомагістралі Т-21-04 Вовчанськ-Чугуїв на південний схід від Синельникового (північний схід від Харкова). Це не змінило лінію фронту на Харківщині”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
