Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, атаки РФ

Общество 08:29   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, атаки РФ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:29

Шесть на Купянщине и столько же – на севере области: Генштаб о боях в регионе

Утром 28 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз в районе Волчанска.

Столько же атак РФ зафиксировали и на Купянском направлении. ВСУ отбили штурмы врага возле Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

07:32

Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State

В Институте изучения войны (ISW) передают: россияне утверждают, что полностью захватили Волчанск. Однако Подтвердить эту информацию на данный момент аналитики не могут.

Так временем авторы проекта Deep State все-таки зафиксировали незначительное продвижение ВС РФ в Волчанске. Но о полной потере контроля над городом также пока речи не идет.

«Видео, опубликованные 24 и 25 ноября, показывают, как украинские военнослужащие наносят удары по российским позициям в лесистой местности вдоль автомагистрали Т-21-04 Волчанск-Чугуев к юго-востоку от Синельниково. Это не изменило зону боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.

Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
