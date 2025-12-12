Новини Харкова – головне 12 грудня: як минула ніч

Live

Суспільство 07:17   12.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:17

Тривога в Харкові та області цієї ночі звучала понад три години

Цієї ночі у Харкові та області тривогу оголошували один раз. Вона пролунала о 01:10. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, на Сумщині зафіксували присутність ворожих безпілотників, які прямували у бік Полтавської та Харківської областей.

Пізніше БпЛА з’явилися на півдні країни – вони рухалися на Миколаївську область.

Після чого російські дрони знову почали атакувати Україну зі сходу – загроза виникла для прифронтових областей, у тому числі – і для Харківщини.

О 03:13 безпілотники полетіли на Харків.

Відбій тривоги пролунав уже під ранок – о 03:39.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
