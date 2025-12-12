Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:17

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала Больше трех часов

Этой ночью в Харькове и области тревогу объявляли один раз. Она прозвучала в 01:10. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на Сумщине зафиксировали присутствие вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Полтавской и Харьковской областей.

Позже БпЛА появились и на юге страны – они двигались на Николаевскую область.

После чего российские дроны вновь начали атаковать Украины с востока – угроза возникла для прифронтовых областей, в том числе – и для Харьковщины.

В 03:13 беспилотники полетели на Харьков.

Отбой тревоги прозвучал уже под утро – в 03:39.