Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:17
Тревога в Харькове и области этой ночью звучала Больше трех часов
Этой ночью в Харькове и области тревогу объявляли один раз. Она прозвучала в 01:10. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на Сумщине зафиксировали присутствие вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Полтавской и Харьковской областей.
Позже БпЛА появились и на юге страны – они двигались на Николаевскую область.
После чего российские дроны вновь начали атаковать Украины с востока – угроза возникла для прифронтовых областей, в том числе – и для Харьковщины.
В 03:13 беспилотники полетели на Харьков.
Отбой тревоги прозвучал уже под утро – в 03:39.
