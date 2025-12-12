Live

Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь

Общество 07:17   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:17

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала Больше трех часов

Этой ночью в Харькове и области тревогу объявляли один раз. Она прозвучала в 01:10. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на Сумщине зафиксировали присутствие вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Полтавской и Харьковской областей.

Позже БпЛА появились и на юге страны – они двигались на Николаевскую область.

После чего российские дроны вновь начали атаковать Украины с востока – угроза возникла для прифронтовых областей, в том числе – и для Харьковщины.

В 03:13 беспилотники полетели на Харьков.

Отбой тревоги прозвучал уже под утро – в 03:39.

Читайте также: Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
11.12.2025, 21:56
Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
11.12.2025, 17:59
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
11.12.2025, 22:03
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
11.12.2025, 19:38
Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь
12.12.2025, 07:17

Новости по теме:

11.12.2025
Ужасные «приманки» на Харьковщине, награда «Пролиски» — итоги 11 декабря
11.12.2025
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
10.12.2025
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
10.12.2025
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
09.12.2025
Провал РФ в Купянске, на Харьковщине — риск подтопления — итоги 9 декабря


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 12 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".