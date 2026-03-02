Новини Харкова – головне 2 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Цілу ніч на Харківщині кружляли російські БпЛА, вранці в місті лунали вибухи

Цілу ніч над Харківщиною кружляли безпілотники. Тривогу в місті оголосили о 00:32. Повітряні сили ЗСУ про нові загрози мовчали. Не попереджали про пуски цілей на Харків і моніторингові ТГ-канали. Тим часом о 03:40 на регіон полетіли КАБи.

БпЛА почали атакувати Харків уже під ранок.

Відбій для міста оголосили о 05.59. А вже о 06:26 тривогу відновили – Харків знову почали атакувати безпілотники. Близько 06:35 у Харкові пролунало кілька вибухів. За даними моніторингових каналів, БпЛА було два: один залітав у місто з боку П’ятихаток, другий – на Салтівку. Обидва знищили ППО. Офіційно про наслідки вибухів та ймовірне падіння уламків керівництво міста станом на 07:05 не повідомляло. Тривога в Харкові зберігається. Над територією області продовжують фіксувати російські дрони.