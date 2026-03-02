Новости Харькова – главное 2 марта: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Целую ночь на Харьковщине кружили российские БпЛА, утром в городе звучали взрывы
Целую ночь над Харьковщиной кружили беспилотники. Тревогу в городе объявили в 00:32. Воздушные силы ВСУ о новых угрозах молчали. Не предупреждали о пусках целей на Харьков и мониторинговые ТГ-каналы. Тем временем в 03:40 на регион полетели КАБы.
БпЛА начали атаковать Харьков уже под утро.
Отбой для города объявли в 05:59. А уже в 06:26 треовгу возобновили – Харьков вновь начали атаковать беспилотники. Около 06:35 в Харькове прозвучало несколько взрывов. По данным мониторинговых каналов, БпЛА было два: один залетал в город со стороны Пятихаток, второй — на Салтовку. Оба уничтожила ПВО. Официально о последствиях взрывов и вероятного падения обломков руководство города по состоянию на 07:05 не сообщало. Тревога в Харькове сохраняется. Над территорией области продолжают фиксировать российские дроны.
