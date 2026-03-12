Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:20
Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
Чотири атаки росіян відбили українські захисники за добу на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Приліпки. Тим часом на Куп’янському – зафіксували три бої біля Новоплатонівки та населеного пункту Подоли.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
07:20
Три «прильоти» було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
Про нічні вибухи в Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Перший удар по місту зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі. Ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі. Даних про руйнування та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02.35, писав Терехов. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Читайте також: Сьогодні 12 березня 2026 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 08:20;