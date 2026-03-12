Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Генштаб сообщил, как прошли сутки на фронте в Харьковской области

Четыре атаки россиян отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в районе Прилипки. Тем временем на Купянском – зафиксировали три боя около Новоплатоновки и населенного пункта Подолы.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и осуществил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

07:20

Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА

О ночных взрывах в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Первый удар по городе зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе. Враг выпустил «шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся в землю.

Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 02:35, писал Терехов. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.