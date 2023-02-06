54-летняя раненая во время воскресного обстрела Харькова идет на поправку

Сейчас 54-летняя харьковчанка находится на лечении в одном из медучреждений города, сообщили в ХОВА.

Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Жанна Овчарова.

«Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. На днях его выпишут», – отметила Жанна Овчарова.

Еще четверо раненых лиц в госпитализации не нуждались, поэтому проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

5 февраля из-за обстрела центра Харькова ранены пять человек.

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек. Терехов сообщил, что в поврежденном доме нет угрозы обрушения. Из-за вражеских обстрелов центра Харькова сегодня, 5 февраля, повреждения получили 15 объектов, сообщили в мэрии города. 6 февраля работники коммунальных предприятий города закрыли 369 окон на 15 объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов, произошедших 5 февраля.

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