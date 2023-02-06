54-річна поранена під час недільного обстрілу Харкова потроху одужує

Наразі 54-річна харків’янка перебуває на лікуванні в одній із медустанов міста, повідомили у ХОВА.

Лікарі оцінюють її стан як задовільний, повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

«Постраждалій надали усю необхідну медичну допомогу. Зараз її стан стабільний, загрози життю немає. Днями її випишуть», – зазначила Жанна Овчарова.

Ще четверо поранених осіб госпіталізації не потребували, тож проходять амбулаторне лікування в домашніх умовах.

5 лютого через обстріл середмістя Харкова поранено п’ятеро людей.

Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення. Через ворожі обстріли центру Харкова сьогодні, 5 лютого, пошкодження отримали 15 об’єктів, повідомили в мерії міста. 6 лютого працівники комунальних підприємств міста закрили 369 вікон на 15 об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу, що сталися 5 лютого.

Читайте також: Синегубов повідомив про стан постраждалих від ракетного удару по Харкову