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Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)

Происшествия 15:02   10.02.2024
Виктория Яковенко
Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)

Последствия ударов РФ «шахедами» по Немышлянскому району Харькова вечером 9 февраля зафиксировали с помощью дрона.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 7 месяцев. Ранения получили три человека.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 15:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов РФ «шахедами» по Немышлянскому району Харькова вечером 9 февраля зафиксировали с помощью дрона.".