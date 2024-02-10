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Що накоїли ворожі «шахеди» у Немишлянському районі Харкова (відео з дрона)

Події 15:02   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Що накоїли ворожі «шахеди» у Немишлянському районі Харкова (відео з дрона)

Наслідки ударів РФ «шахедами» по Немишлянському району Харкова ввечері 9 лютого зафіксували за допомогою дрона.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео у телеграмі.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 15:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ударів РФ «шахедами» по Немишлянському району Харкова ввечері 9 лютого зафіксували за допомогою дрона.".