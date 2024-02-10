В Харькове не могут установить тело погибшего младенца – Болвинов
Во время пожара в Харькове, возникшего в результате ударов БпЛА, температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. На месте судебный эксперт – медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди», – отметил Болвинов.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, младенец, пожары, полиция, тело, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время пожара в Харькове, возникшего в результате ударов БпЛА, температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".