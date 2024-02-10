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У Харкові не можуть встановити тіло загиблого немовляти – Болвінов

Суспільство 12:30   10.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові не можуть встановити тіло загиблого немовляти – Болвінов Фото: Сергій Болвінов

Під час пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«На жаль. Встановити тіло немовляти на місці неможливо. На місці судовий експерт – медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей», – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові не можуть встановити тіло загиблого немовляти – Болвінов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 12:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.".