Линия аварийной службы газа не работает в Харькове и других городах области

В некоторых населенных пунктах Харьковской области временно не работает линия 104 — это аварийная служба газа.

Причина — отсутствие электроснабжения вследствие обстрелов инфраструктуры, сообщает пресс-служба ХОВА.

Вызвать аварийную службу газа можно по резервным номерам участков Харьковского филиала «Газсети»:

Змиев

— Первомайский участок, 067 550 62 86 067 550 62 86;

Купянск

— Купянский участок 095 209 00 56;

— Боровской участок 067 551 67 07;

— Изюмский участок 067-551-73-34.

Мерефа

— Липецкий участок 067-551-77-42;

— Мерефянский участок, 067-551-31-10;

— Южанский участок, 067-551-31-95;

— Безлюдовский участок, 067-551-32-68;

— Люботинский участок, 067-551-78-03;

Чугуев

— Чугуевский участок 067-551-25-02;

— Балаклейский участок 067-551-28-80;

— Андреевский участок 067-551-29-26;

— Печенежский участок, 067-551-26-63.

Харьковчане могут вызвать аварийно-диспетчерскую службу Харьковского городского филиала «Газсети» по номерам телефонов:

— 067-500-28-99;

— 063-368-36-48;

— 067-406-17-62.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.

В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству. В Харьковоблэнерго уточнили, что графики аварийных отключения света применяют с сегодняшнего дня, но их еще корректируют.