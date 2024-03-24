Линия аварийной службы газа не работает в Харькове и других городах области
В некоторых населенных пунктах Харьковской области временно не работает линия 104 — это аварийная служба газа.
Причина — отсутствие электроснабжения вследствие обстрелов инфраструктуры, сообщает пресс-служба ХОВА.
Вызвать аварийную службу газа можно по резервным номерам участков Харьковского филиала «Газсети»:
Змиев
— Первомайский участок, 067 550 62 86 067 550 62 86;
Купянск
— Купянский участок 095 209 00 56;
— Боровской участок 067 551 67 07;
— Изюмский участок 067-551-73-34.
Мерефа
— Липецкий участок 067-551-77-42;
— Мерефянский участок, 067-551-31-10;
— Южанский участок, 067-551-31-95;
— Безлюдовский участок, 067-551-32-68;
— Люботинский участок, 067-551-78-03;
Чугуев
— Чугуевский участок 067-551-25-02;
— Балаклейский участок 067-551-28-80;
— Андреевский участок 067-551-29-26;
— Печенежский участок, 067-551-26-63.
Харьковчане могут вызвать аварийно-диспетчерскую службу Харьковского городского филиала «Газсети» по номерам телефонов:
— 067-500-28-99;
— 063-368-36-48;
— 067-406-17-62.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.
В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству. В Харьковоблэнерго уточнили, что графики аварийных отключения света применяют с сегодняшнего дня, но их еще корректируют.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 104, газ, газовая служба, линия, номер, телефон, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В некоторых населенных пунктах Харьковской области временно не работает линия 104 — это аварийная служба газа".