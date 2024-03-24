Лінія аварійної служби газу не працює в Харкові та інших містах області
У деяких населених пунктах Харківської області тимчасово не працює лінія 104 – це аварійна служба газу.
Причина – відсутність електропостачання внаслідок обстрілу інфраструктури, повідомляє пресслужба ХОВА.
Викликати аварійну службу газу можна за резервними номерами дільниць Харківської філії “Газмережі”:
Зміївське УЕГГ
– Первомайська дільниця, 067 550 62 86;
Куп’янське УЕГГ
– Куп’янська дільниця 095 209 00 56;
– Борівська дільниця 067 551 67 07;
– Ізюмська дільниця 067-551-73-34.
Мереф’янське УЕГГ
– Липецька дільниця 067-551-77-42;
– Мереф’янська дільниця, 067-551-31-10;
– Южанська дільниця, 067-551-31-95;
– Безлюдівська дільниця, 067-551-32-68;
– Люботинська дільниця, 067-551-78-03;
Чугуївське УЕГГ
– Чугуївська дільниця 067-551-25-02;
– Балаклійська дільниця 067-551-28-80;
– Андріївська дільниця 067-551-29-26;
– Печенізька дільниця, 067-551-26-63.
Харків’яни можуть викликати аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії «Газмережі» за номерами телефонів:
– 067-500-28-99;
– 063-368-36-48;
– 067-406-17-62.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.
У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. У Міненерго поінформували, що для 200 тисяч абонентів запровадили погодинні обмеження, щоб забезпечити доступ усіх споживачів до електрики. У Харківобленерго уточнили, що графіки аварійних відключень світла застосовують відсьогодні, але їх ще коригують.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 104, газ, газовая служба, линия, номер, телефон, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 13:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких населених пунктах Харківської області тимчасово не працює лінія 104 – це аварійна служба газу".