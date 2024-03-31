Live
  • Вс 31.03.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян

Происшествия 08:54   31.03.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов

В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По уточненной информации – двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом – выбитые стекла и поврежденные конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом «прилета» — рассказал Терехов.

В ХОВА сообщили, что госпитализирована женщина 77 лет, ее состояние среднее. У мужчины ранения легкие, без госпитализации.

30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.

Читайте также: Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
8 построек и домов повредил российский КАБ в Харькове – Синегубов
8 построек и домов повредил российский КАБ в Харькове – Синегубов
31.03.2024, 09:37
Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове
Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове
30.03.2024, 21:26
Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян
Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян
31.03.2024, 08:54
Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов
Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов
31.03.2024, 08:27
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории
31.03.2024, 06:00

Новости по теме:

08:27
Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов
18:32
В Харькове нет паники из-за новых снарядов РФ – Терехов
21:22
Света нет от 4 до 6 часов в сутки в разных районах Харькова – Терехов (видео)
17:03
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
14:16
О пяти пострадавших в Харькове уже известно – Терехов

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".