Главные новости Харькова 31.03: двое раненых из-за вчерашнего удара россиян

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Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов

В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По уточненной информации – двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом – выбитые стекла и поврежденные конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом «прилета» — рассказал Терехов.

В ХОВА сообщили, что госпитализирована женщина 77 лет, ее состояние среднее. У мужчины ранения легкие, без госпитализации.

30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.