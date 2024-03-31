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Головні новини Харкова 31.03: двоє поранених через вчорашній удар росіян

Події 08:54   31.03.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 31.03: двоє поранених через вчорашній удар росіян Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».

Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов

У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією – двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок – вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту» – розповів Терехов.

У ХОВА повідомили, що госпіталізовано жінку 77 років, її стан середній. У чоловіка поранення легкі, без госпіталізації.

30 березня у Харкові близько 21:10 пролунало два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».".