Головні новини Харкова 31.03: двоє поранених через вчорашній удар росіян

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Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов

У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією – двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок – вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту» – розповів Терехов.

У ХОВА повідомили, що госпіталізовано жінку 77 років, її стан середній. У чоловіка поранення легкі, без госпіталізації.

30 березня у Харкові близько 21:10 пролунало два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.