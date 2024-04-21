Главные новости Харькова 21 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

7:31

Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа подверглись вражеским авиаударам в течение суток

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским и минометным огнем.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции украинских защитников на Луганщине, в районе Стельмаховки.

7:11

Ночь в Харькове началась со взрыва

Он был слышен около 23 часов. Вражеский удар подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов и предупредил об опасности жителей Харьковского района.

В дальнейшем в течение ночи в регионе объявляли одну воздушную тревогу. Она длилась с 4:16 по 6:01. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало об активности вражеской тактической авиации на востоке.