Главные новости Харькова 21 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
7:31
Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное и Победа подверглись вражеским авиаударам в течение суток
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским и минометным огнем.
На Купянском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции украинских защитников на Луганщине, в районе Стельмаховки.
7:11
Ночь в Харькове началась со взрыва
Он был слышен около 23 часов. Вражеский удар подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов и предупредил об опасности жителей Харьковского района.
В дальнейшем в течение ночи в регионе объявляли одну воздушную тревогу. Она длилась с 4:16 по 6:01. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало об активности вражеской тактической авиации на востоке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, новости, ночь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 07:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".