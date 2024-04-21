Головні новини Харкова 21 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
7:31
Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога зазнали ворожих авіаударів протягом доби
Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським та мінометним вогнем.
На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників на Луганщині, в районі Стельмахівки.
7:11
Ніч у Харкові почалася з вибуху
Його було чутно близько 23-ї години. Ворожий удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов та попередив про небезпеку мешканців Харківського району.
Надалі протягом ночі у регіоні оголошували одну повітряну тривогу. Вона тривала з 4:16 до 6:01. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про активність ворожої тактичної авіації на сході.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 07:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".