Головні новини Харкова 21 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:31

Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога зазнали ворожих авіаударів протягом доби

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським та мінометним вогнем.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників на Луганщині, в районі Стельмахівки.

7:11

Ніч у Харкові почалася з вибуху

Його було чутно близько 23-ї години. Ворожий удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов та попередив про небезпеку мешканців Харківського району.

Надалі протягом ночі у регіоні оголошували одну повітряну тривогу. Вона тривала з 4:16 до 6:01. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про активність ворожої тактичної авіації на сході.