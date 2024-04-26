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Пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом: что в его глазах (фото)

Происшествия 18:55   26.04.2024
Елена Нагорная
Пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом: что в его глазах (фото)

Пес Ричард выжил после вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи утром 26 апреля.

Фото животного посреди завалов опубликовал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«После сегодняшнего российского «прилета» по городу Дергачи чудом выжил пес Ричард. Авиабомба попала совсем рядом. Животное не хотело ни есть, ни пить. С одного его взгляда станет понятно, что он думает о тех нелюдях», — написал Василенко.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что удар был нанесен двумя КАБами. Одно попадание — в электроподстанцию, второе – по частному сектору. По уточненным данным ГУНП в Харьковской области, россияне применили авиабомбу УМПБ Д-30.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пес Ричард выжил после вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи утром 26 апреля".