Пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом: что в его глазах (фото)
Пес Ричард выжил после вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи утром 26 апреля.
Фото животного посреди завалов опубликовал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
«После сегодняшнего российского «прилета» по городу Дергачи чудом выжил пес Ричард. Авиабомба попала совсем рядом. Животное не хотело ни есть, ни пить. С одного его взгляда станет понятно, что он думает о тех нелюдях», — написал Василенко.
Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что удар был нанесен двумя КАБами. Одно попадание — в электроподстанцию, второе – по частному сектору. По уточненным данным ГУНП в Харьковской области, россияне применили авиабомбу УМПБ Д-30.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пес Ричард выжил после вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи утром 26 апреля".