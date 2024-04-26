Пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом: що в його очах (фото)
Пес Річард вижив після ворожого авіаудару по приватному сектору в місті Дергачі вранці 26 квітня.
Фото тварини серед завалів опублікував речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
“Після сьогоднішнього російського “прильоту” по місту Дергачі дивом вижив пес Річард. Авіабомба влучила зовсім поруч. Тваринка не хотіла ні їсти, ні пити. З одного його погляду стане зрозуміло, що він думає про тих нелюдів”, – написав Василенко.
Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб по Харківщині. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, поінформував він, загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що РФ застосувала два КАБи. Одне влучання – в електропідстанцію, друге – у приватний сектор. За уточненими даними ГУНП у Харківській області, удару було завдано авіабомбою УМПБ Д-30.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пес Річард вижив після ворожого авіаудару по приватному сектору в місті Дергачі вранці 26 квітня".