КАБ в Дергачах повредили 45 жилых домов: крыши и окна уже забивают (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о последствиях удара КАБ и работе волонтеров, которые помогают наводить порядок в городе.

«Вчера в результате ударов вражескими КАБами по Дергачам повреждения разной степени разрушения получили 45 частных домовладений. Работники Дергачевского гуманитарного центра совместно с волонтерами благотворительной организации «Подснежник» оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь всем пострадавшим от российских ударов семьям», — проинформировал Задоренко.

Он сообщил, что жителям поврежденных домов выдали строительные наборы: OSB-плиты, брус, пленку, тенты. А волонтеры помогли законсервировать крыши и окна жильцам 13 наиболее поврежденных домов.

«Сегодня соответствующие работы были завершены, и теперь владельцы поврежденных домовладений могут подавать заявки на возмещение по государственной программе «єВідновлення», — отметил начальник Дергачевской городской военной администрации.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что удар был нанесен двумя КАБами. Одно попадание — в электроподстанцию, второе – по частному сектору. По уточненным данным ГУНП в Харьковской области, россияне применили авиабомбу УМПБ Д-30.