КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про наслідки удару КАБ та роботу волонтерів, які допомагають наводити лад у місті.

“Учора внаслідок ударів ворожими КАБами по Дергачах пошкоджень різного ступеня руйнації зазнали 45 приватних домоволодінь. Працівники Дергачівського гуманітарного центру спільно з волонтерами благодійної організації “Проліска” оперативно прибули на місце події та надали допомогу усім постраждалим від російських ударів сім’ям”, – поінформував Задоренко.

Він повідомив, що мешканцям пошкоджених будинків видали будівельні набори: OSB-плити, брус, плівку, тенти. А волонтери допомогли законсервувати дахи та вікна мешканцям 13 найбільш пошкоджених будинків.

” Сьогодні відповідні роботи були завершені й тепер власники пошкоджених домоволодінь можуть подавати заявки на відшкодування за державною програмою “єВідновлення”, – зазначив начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб по Харківщині. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, поінформував він, загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що РФ застосувала два КАБи. Одне влучання – в електропідстанцію, друге – у приватний сектор. За уточненими даними ГУНП у Харківській області, удару було завдано авіабомбою УМПБ Д-30.