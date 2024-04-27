Live
  • Сб 27.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають

Події 16:40   27.04.2024
Оксана Горун
КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про наслідки удару КАБ та роботу волонтерів, які допомагають наводити лад у місті.

Учора внаслідок ударів ворожими КАБами по Дергачах пошкоджень різного ступеня руйнації зазнали 45 приватних домоволодінь. Працівники Дергачівського гуманітарного центру спільно з волонтерами благодійної організації “Проліска” оперативно прибули на місце події та надали допомогу усім постраждалим від російських ударів сім’ям”, – поінформував Задоренко.

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом 6

Він повідомив, що мешканцям пошкоджених будинків видали будівельні набори: OSB-плити, брус, плівку, тенти. А волонтери допомогли законсервувати дахи та вікна мешканцям 13 найбільш пошкоджених будинків.

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом 3

” Сьогодні відповідні роботи були завершені й тепер власники пошкоджених домоволодінь можуть подавати заявки на відшкодування за державною програмою “єВідновлення”, – зазначив начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом 5

Читайте також: Пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом: що в його очах (фото)

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом 4

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб по Харківщині. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, поінформував він, загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що РФ застосувала два КАБи. Одне влучання – в електропідстанцію, друге – у приватний сектор. За уточненими даними ГУНП у Харківській області, удару було завдано авіабомбою УМПБ Д-30.

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом 2

наслідки удару КАБ по Дергачах під Харковом

Автор: Оксана Горун
Популярно
КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають
КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають
27.04.2024, 16:40
Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові
Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові
26.04.2024, 21:24
Тіло загиблого дістали з-під завалів на Харківщині – ДСНС
Тіло загиблого дістали з-під завалів на Харківщині – ДСНС
27.04.2024, 12:16
FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані
FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані
27.04.2024, 15:22
У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов
У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов
27.04.2024, 14:15
Вулиця Бандери з’явилася біля кордону з РФ на Харківщині
Вулиця Бандери з’явилася біля кордону з РФ на Харківщині
27.04.2024, 13:55

Новини за темою:

14:15
У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов
08:36
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
09:10
Міні-ТЕЦ для Харкова шукають за кордоном: посли почули план підготовки до зими
00:26
Як відновлюють ТЕЦ на Харківщині, яку розбомбили росіяни (відео)
13:28
Перелік будинків, що потребують негайного відновлення, затвердили в Харкові

Ви читали новину: «КАБ у Дергачах пошкодили 45 житлових будинків: дахи та вікна вже забивають»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про наслідки удару КАБ та роботу волонтерів, які допомагають наводити лад у місті".