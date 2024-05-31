Не теряем надежды кого-то достать живым — Синегубов об ударе по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о спасательной операции, которая продолжается в Новобаварском районе.

«Пять человек погибли, 25 получили ранения, восемь из них находятся в больнице, двое из них в достаточно тяжелом состоянии. Разбор завалов на месте еще продолжается, привлечена тяжелая специализированная техника, потому что нужно разобрать перекрытия, так как дом достаточно серьезно пострадал. По нашей информации, под завалами еще могут находиться люди. Откуда эта информация: потому что на место прибыли родные, близкие, опросили жителей этого дома. И Национальная полиция установила по фактическим показаниям, что там еще могли находиться люди. По нашей информации, от четырех до пяти, однако достаточно осторожно нужно относиться к этому, потому что это лишь свидетельства находившихся там людей. Эта информация может быть не достоверна, однако все равно мы не прекращаем надежд кого-нибудь достать из-под завалов живыми еще», — сказал Синегубов.

Он также сообщил, что места для расселения жителей разрушенного дома в Харькове есть. Им предложат переехать в общежития. Места зарезервированы — и на такие случаи, и в связи с продолжающейся в области эвакуацией.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 25 раненых. Две женщины — в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.