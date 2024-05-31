Не втрачаємо надії когось дістати живим – Синєгубов про удар по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про рятувальну операцію, яка триває в Новобаварському районі.

“П‘ятеро людей наразі загинуло, 25 отримали поранення, вісім із них наразі перебувають у лікарні, двоє з них у досить важкому стані. Розбір завалив ще на місці триває, залучена важка спеціалізована техніка, тому що потрібно розібрати перекриття, адже будинок досить серйозно постраждав. За нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Звідки ця інформація: тому що на місце прибули рідні, близькі, опитували мешканців цього будинку. І Національна поліція встановила по фактичних показах, що там ще могли перебувати люди. За нашою інформацією від чотирьох до п’яти, однак досить обережно потрібно ставитися до цього, тому що це лише свідчення людей, які перебували там. Ця інформація може бути не достовірна, однак усе одно ми не припиняємо сподівань когось дістати з-під завалів живими ще”, – сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що місця для розселення мешканців зруйнованого будинку у Харкові є. Їм запропонують переїхати до гуртожитків. Місця зарезервовані – і на такі випадки, і у зв’язку з евакуацією, що триває в області.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 25 поранених. Дві жінки – у тяжкому стані. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.