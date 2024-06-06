Главные новости Харькова 6 июня: как прошла ночь

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07:02

Ночью в Харькове объявляли о ракетной опасности

Тревога в Харькове и области была актуальна до середины ночи. Об опасности предупреждали дважды: с 22:01 (без комментариев со стороны Воздушных сил ВСУ — по данным мониторинговых каналов была боевая работа Сил обороны) по 22:20 и с 23:44 по 02:32. В этом случае около полуночи ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности для области.

По состоянию на 07:00 воздушной тревоги в Харькове нет.