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Главные новости Харькова 6 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:02   06.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:02

Ночью в Харькове объявляли о ракетной опасности

Тревога в Харькове и области была актуальна до середины ночи. Об опасности предупреждали дважды: с 22:01 (без комментариев со стороны Воздушных сил ВСУ — по данным мониторинговых каналов была боевая работа Сил обороны) по 22:20 и с 23:44  по 02:32. В этом случае около полуночи ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности для области.

По состоянию на 07:00 воздушной тревоги в Харькове нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".