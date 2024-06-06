Головні новини Харкова 6 червня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:02
Вночі в Харкові оголошували про ракетну небезпеку
Тривога в Харкові та області була актуальна до середини ночі. Про небезпеку попереджали двічі: з 22:01 (без коментарів з боку Повітряних сил ЗСУ – за даними моніторингових каналів була бойова робота Сил оборони) по 22:20 та з 23:44 до 02:32. У цьому випадку близько опівночі ПС ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для області.
Станом на 07:00 повітряної тривоги в Харкові немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 07:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".