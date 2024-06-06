Головні новини Харкова 6 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:02

Вночі в Харкові оголошували про ракетну небезпеку

Тривога в Харкові та області була актуальна до середини ночі. Про небезпеку попереджали двічі: з 22:01 (без коментарів з боку Повітряних сил ЗСУ – за даними моніторингових каналів була бойова робота Сил оборони) по 22:20 та з 23:44 до 02:32. У цьому випадку близько опівночі ПС ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для області.

Станом на 07:00 повітряної тривоги в Харкові немає.