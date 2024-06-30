Главные новости Харькова 30 июня: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:03

Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска — ISW

Американский Институт изучения войны со ссылкой на опубликованные 29 июня геолокационные кадры пишет, что российские военные продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от Ивановки на Харьковщине. При этом украинские защитники продвинулись на восток от села Терны Донецкой области.

Бои продолжались на севере и северо-востоке от Харькова, но подтвержденных изменений линии фронта в этих районах не было.

07:13

В течение ночи воздушная тревога в целом на Харьковщине объявлялась три раза

Она длилась с 01:18 до 01:44, с 02:03 до 03:44, а также с 05:18 (продолжается). Командование Воздушных сил ВСУ в 01:20 предупреждало об угрозе применения врагом баллистики, а в 03:08 — об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.