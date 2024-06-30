Головні новини 30 червня: ситуація в районі Куп’янська й на півночі Харківщини

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:07

На півночі Харківщини протягом минулої доби РФ втратила 168 солдатів, ББМ, артсистему та 11 авто

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00, також пошкоджені танк, чотири артсистеми та стільки ж авто.

На Харківському напрямку українські війська відбили атаку окупантів у районі Глибокого. На Куп’янському – триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

09:13

Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, ударів по Харкову не зафіксовано.

▪️О 16:35 у Сеньківському лісництві Куп’янського району через обстріл загорілася хвойна підстилка.

▪️О 16:03 ворог завдав ударів по Дергачах. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджені гараж, господарча споруда, вікна п’ятиповерхового будинку. Друга авіабомба влучила в землю у полі. Постраждав чоловік, від шпиталізації відмовився. Третє влучання було по території підприємства, а четверте – в город, частково зруйнований приватний будинок, ще щонайменше десять пошкоджених. Постраждали дві жінки.

▪️О 13:08 у селі Одноробівка Богодухівського району у результаті обстрілу пошкоджено адмінприміщення фермерського господарства та магазин. О 10:00 в Одноробівці був пошкоджений приватний будинок.

▪️ Об 11:00 відбувся артобстріл Куп’янська-Вузлового. Пошкоджений приватний будинок, поранення отримала 69-річна жінка.

08:03

Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська – ISW

Американський Інститут вивчення війни з посиланням на опубліковані 29 червня геолокаційні кадри пише, що російські військові просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Іванівки на Харківщині. Натомість українські захисники просунулися на схід від села Терни Донецької області.

Бої тривали на півночі та північному сході від Харкова, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було.

07:13

Протягом ночі повітряна тривога загалом на Харківщині оголошувалась три рази

Вона тривала з 01:18 до 01:44, з 02:03 до 03:44, а також з 05:18 (триває). Командування Повітряних сил ЗСУ о 01:20 попереджало про загрозу застосування ворогом балістики, а о 03:08 – про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.