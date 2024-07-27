Главные новости Харькова 27 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:00
Ночью охотились на «шахеды»
Ночь в Украине прошла под знаком налета российских беспилотников. Сообщения об их появлении от Воздушных сил ВСУ начались около полуночи. В 0:18 ВС ВСУ проинформировали, что БПЛА фиксируют, в том числе, в Харьковской области.
В 01:56 в регионе дали отбой тревоги. Но в 02:19 ее возобновили. ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.
В 04:51 к угрозам добавилась активность российской тактической авиации. Отбоев больше не было. Воздушная тревога актуальна по состоянию на 08:00 27 июля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".