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Главные новости Харькова 27 июля: как прошла ночь

Происшествия 08:00   27.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 27 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:00

Ночью охотились на «шахеды»

Ночь в Украине прошла под знаком налета российских беспилотников. Сообщения об их появлении от Воздушных сил ВСУ начались около полуночи. В 0:18 ВС ВСУ проинформировали, что БПЛА фиксируют, в том числе, в Харьковской области.

В 01:56  в регионе дали отбой тревоги. Но в 02:19 ее возобновили. ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В 04:51 к угрозам добавилась активность российской тактической авиации. Отбоев больше не было. Воздушная тревога актуальна по состоянию на 08:00 27 июля.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".