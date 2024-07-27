Главные новости Харькова 27 июля: как прошла ночь

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08:00

Ночью охотились на «шахеды»

Ночь в Украине прошла под знаком налета российских беспилотников. Сообщения об их появлении от Воздушных сил ВСУ начались около полуночи. В 0:18 ВС ВСУ проинформировали, что БПЛА фиксируют, в том числе, в Харьковской области.

В 01:56 в регионе дали отбой тревоги. Но в 02:19 ее возобновили. ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В 04:51 к угрозам добавилась активность российской тактической авиации. Отбоев больше не было. Воздушная тревога актуальна по состоянию на 08:00 27 июля.