Головні новини Харкова 27 липня: як минула ніч

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08:00

Вночі полювали на “шахеди”

Ніч в Україні пройшла під знаком нальоту російських безпілотників. Повідомлення про їхню появу від Повітряних сил ЗСУ почалися близько опівночі. О 0:18 ПС ЗСУ поінформували, що БПЛА фіксують, зокрема, в Харківській області.

О 01:56 у регіоні дали відбій тривоги. Але о 02:19 її відновили. ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

О 04:51 до загроз додалася активність російської тактичної авіації. Відбоїв більше не було. Повітряна тривога є актуальною станом на 08:00 27 липня.