Головні новини Харкова 27 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:00
Вночі полювали на “шахеди”
Ніч в Україні пройшла під знаком нальоту російських безпілотників. Повідомлення про їхню появу від Повітряних сил ЗСУ почалися близько опівночі. О 0:18 ПС ЗСУ поінформували, що БПЛА фіксують, зокрема, в Харківській області.
О 01:56 у регіоні дали відбій тривоги. Але о 02:19 її відновили. ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
О 04:51 до загроз додалася активність російської тактичної авіації. Відбоїв більше не було. Повітряна тривога є актуальною станом на 08:00 27 липня.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".