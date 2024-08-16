Главные новости Харькова 16 августа: данные о линии фронта от ISW и DeepState

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:34

Семь боев было за минувшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00, на севере Харьковщины бои шли вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Приколотное, Синьковка и Купянск-Узловой.

08:04

В районе Липцев продвижения ВС РФ нет, однако они штурмуют возле Сотницкого Казачка — ISW

Информацию российских милблогеров о продвижении войск РФ к западу от Глубокого и вблизи Лукьянцов 15 августа американский Институт изучения войны не подтверждает. Аналитики при этом отметили, что на этом направлении российские военные продолжали атаковать.

Также, по данным ISW, 14 и 15 августа российские войска продолжали штурмы вдоль международной границы с Белгородской областью в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады.

Накануне ISW писал о продвижении оккупантов на запад от Глубокого (со ссылкой на геолокационные кадры от 13 августа) и на юг от Лукьянцов (со ссылкой на геолокационные кадры от 14 августа).

07:20

О дальнейшем продвижении войск РФ возле села Песчаное Купянского района сообщил проект DeepState

Захваченной аналитики обозначили территорию к северо-западу от села.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска 15 августа продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.