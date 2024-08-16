Главные новости Харькова 16 августа: данные о линии фронта от ISW и DeepState
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:34
Семь боев было за минувшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00, на севере Харьковщины бои шли вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.
Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Приколотное, Синьковка и Купянск-Узловой.
08:04
В районе Липцев продвижения ВС РФ нет, однако они штурмуют возле Сотницкого Казачка — ISW
Информацию российских милблогеров о продвижении войск РФ к западу от Глубокого и вблизи Лукьянцов 15 августа американский Институт изучения войны не подтверждает. Аналитики при этом отметили, что на этом направлении российские военные продолжали атаковать.
Также, по данным ISW, 14 и 15 августа российские войска продолжали штурмы вдоль международной границы с Белгородской областью в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады.
Накануне ISW писал о продвижении оккупантов на запад от Глубокого (со ссылкой на геолокационные кадры от 13 августа) и на юг от Лукьянцов (со ссылкой на геолокационные кадры от 14 августа).
07:20
О дальнейшем продвижении войск РФ возле села Песчаное Купянского района сообщил проект DeepState
Захваченной аналитики обозначили территорию к северо-западу от села.
По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска 15 августа продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
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- Категории: Общество, Происшествия; Теги: новости, обстрелы, удары, Харьков, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 08:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".