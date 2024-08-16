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Головні новини Харкова 16 серпня: дані про лінію фронту від ISW і DeepState

Події 08:34   16.08.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 16 серпня: дані про лінію фронту від ISW і DeepState Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:34

Сім боїв відбулося протягом минулої доби на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00, на півночі Харківщини бої точилися поблизу Липців, Стариці та Вовчанська, а на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Приколотне, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий.

08:04

У районі Липців просування ЗС РФ немає, проте вони штурмують біля Сотницького Козачка – ISW

Інформацію російських мілблогерів щодо просування військ РФ на захід від Глибокого та поблизу Лук’янців 15 серпня американський Інститут вивчення війни не підтверджує. Аналітики зазначили, що на цьому напрямку російські військові продовжували атакувати.

Також, за даними ISW, 14 та 15 серпня російські війська продовжували штурми вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю в районі Сотницького Козачка Золочівської громади.

Напередодні ISW писав про просування окупантів на захід від Глибокого (з посиланням на геолокаційні кадри від 13 серпня) та на південь від Лук’янців (з посиланням на геолокаційні кадри від 14 серпня).

07:20

Про подальше просування військ РФ біля села Піщане Куп’янського району повідомив проєкт DeepState

Захопленою аналітики позначили територію на північний захід від села.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська 15 серпня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".